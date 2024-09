Salvador: Bruno Reis tem quase 60 pontos à frente de candidato do petismo

A cinco semanas do primeiro turno das eleições municipais de 2024, a cidade de Salvador caminha para um desfecho sem segunda rodada de votação. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) mantém ampla vantagem na capital baiana e lidera a corrida com 68,3% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 2.

Na segunda posição, bem abaixo do atual mandatário, está o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), com 9,8% dos votos. Candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Júnior representa a aposta do PT, do governador Jerônimo Rodrigues, na aliança com o ex-ministro e cacique emedebista Geddel Vieira Lima. Apesar do apoio do atual governador e dos dois anteriores — Rui Costa e Jaques Wagner, hoje ministro da Casa Civil e senador, respectivamente –, a candidatura do emedebista tem dificuldades para decolar.

Em seguida, aparecem o cientista social e sindicalista Kleber Rosa (PSOL), com 2,5%; o estudante Victor Marinho (PSTU), com 1,6%; a ativista Eslane Paixão (UP), com 1,5%; o trabalhador da construção civil Silvano Alves (PCO), com 0,4%; e o professor Giovani Damico (PCB), com 0,3%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, os cinco nomes estão tecnicamente empatados em terceiro lugar.

Aliança da direita à esquerda

Claro favorito à reeleição, Bruno Reis encabeça uma coligação à prefeitura de Salvador composta por nada menos que treze partidos, atravessando todo o espectro político. A aliança vai desde o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao PDT, legenda do ex-governador cearense Ciro Gomes presidida pelo ministro da Previdência Social do governo Lula, Carlos Lupi.

Além do União Brasil, ao qual o prefeito é filiado, completam a coligação os partidos PRD, PRTB, PMB, Mobiliza, Novo, DC e a federação formada por PSDB e Cidadania, passando pelo Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pelo PP, legenda do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Popularidade em alta

Segundo a pesquisa divulgada hoje, a gestão de Bruno Reis na prefeitura tem a aprovação de 76% e rejeição de 19,6% dos soteropolitanos. Em menor grau de popularidade, mas também apoiado pela maioria, o presidente Lula tem 60,5% de avaliações positivas e 36,3% de negativas na capital baiana.

O governador Jerônimo Rodrigues, por outro lado, divide opiniões do eleitorado em Salvador. Após um ano e meio de seu primeiro mandato à frente do Executivo estadual, o petista conta com 49,1% de aprovação e 46,4% de desaprovação entre os moradores da capital.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Salvador entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.