Saída de Arthur do Val deve beneficiar Rodrigo Garcia na eleição em SP

A saída do deputado estadual Arthur do Val (Podemos) da corrida eleitoral ao governo, após a divulgação de áudios com falas sexistas do parlamentar, vai impactar a eleição paulista. E o principal beneficiário deverá ser o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), segundo avaliação de Murilo Hidalgo, diretor do instituto Paraná Pesquisas. Já Tarcísio de Freitas tende a ser o maior prejudicado.

De acordo com levantamento feito pelo Paraná Pesquisas entre 13 e 17 de dezembro de 2021, Arthur do Val tinha 4,6% das intenções de voto e estava empatado dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais com Garcia (5,4%) e Tarcísio (6,3%) – os líderes eram Geraldo Alckmin (30,2%), que não será mais candidato, e o petista Fernando Haddad (16%).

Segundo Murilo Hidalgo, a candidatura de Arthur do Val segurava o crescimento de Rodrigo Garcia, o que fortalecia, por consequência, a de Tarcísio de Freitas, que vinha em ascensão. Com a eclosão do caso, a tendência é uma boa parte dos votos de Arthur do Val migrar para o tucano, principalmente se o Podemos vier a declarar apoio ao vice-governador de São Paulo.