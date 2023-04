Rumo ao Planalto? Michelle deixa em dúvida até se será candidata em 2026

Atual presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro diz que ainda não quer saber de eleições.

No último domingo, 16, ela foi questionada por um seguidor nas redes sociais sobre suas ambições políticas e se pretenderia se candidatar a algum cargo em 2026. “Podia, né?”, perguntou o internauta. “Podia, né… mas não trabalho com essa hipótese para o momento”, respondeu Michelle.

Com as atividades no partido ainda engatando, Michelle é cotada, por ora, para uma possível vaga no Senado — onde teria de “competir” com a colega Bia Kicis (PL-DF), que já se coloca como postulante — ou para uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Com a incerteza sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro disputar eleições em 2026 — o Ministério Público Eleitoral já se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente por indícios de abuso de poder político nos ataques contra as urnas eletrônicas –, o nome de Michelle chegou a ser ventilado para uma eventual candidatura à Presidência, mas a ideia tem cada vez mais esfriado no partido.

Por enquanto, a ex-primeira-dama tem firme em seus planos viajar pelo Brasil em agendas partidárias. O objetivo do périplo será, além de estimular a adesão de mulheres ao PL, entender as demandas e as configurações do partido nos principais estados, já de olho nas eleições municipais de 2024.