Rui Falcão pede que PGR investigue quebra de sigilo de Gilmar e outros 133

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e advogados do Grupo Prerrogativas enviaram nesta segunda-feira, 22, ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma notícia de fato a respeito da recusa, pela Receita Federal, de prestar informações sobre investigações que quebraram o sigilo fiscal de 134 agentes públicos, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. O caso foi revelado pela coluna Radar, de VEJA, em 2019.

O petista quer que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue o caso. Depois da notícia de que tinha havido violação ao sigilo desse grupo de pessoas, Falcão e o Prerrogativas enviaram um pedido à Receita, no qual solicitavam informações sobre quem seriam os agentes públicos devassados, quais os critérios usados para escolhê-los como alvos, se existia decisão judicial em procedimento administrativo ou investigação criminal que embasasse as quebras de sigilo, entre outros.

Ao responder aos questionamentos, a Receita confirmou a existência da “Nota Copes 48/2018”, documento que relata as quebras de sigilo, elaborado pela Equipe Especial de Fraudes (EEF) do órgão fazendário, mas se recusou a fornecer as informações pedidas, incluindo a identidade dos 134 alvos da medida.

Assinado por Falcão e os advogados Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, e Fernando Hideo Lacerda, o documento enviado a Aras pede “a instauração de procedimento investigatório e todas as providências que entender cabíveis e necessárias à apuração dos fatos”.

“Frise-se que, neste momento, não se trata da antecipação de qualquer juízo definitivo ou condenatório, porém é evidente a necessidade de instauração de procedimento investigatório cabível para apuração das condutas ora reportadas, diante da violação do sigilo fiscal de 134 pessoas, dentre os quais o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que ainda não foi devidamente apurada e não pode ser esquecida, sob pena do mais absoluto descrédito das instituições e do sistema de justiça brasileiro”, diz a notícia de fato.