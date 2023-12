Rui Costa: líderes de Alagoas vão ‘deixar as disputas políticas de lado’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu as principais lideranças de Alagoas e fez um apelo para que elas deixem as disputas políticas de lado e encontrem soluções conjuntas para atender a população atingida pelo rompimento de uma mina de sal explorada pela Braskem na capital do estado. O encontro reuniu duas alas adversárias da política local. De um lado estavam o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), e, do outro, o senador Renan Calheiros e o governador do estado, Paulo Dantas, ambos do MDB.

O resultado foi anunciado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. “O presidente chamou uma reunião com o prefeito de Maceió, com o governador de Alagoas e com a representação política do estado para que a gente possa estabelecer uma governança para aquela situação que atinge Maceió, que possa, num curto período de tempo, encontrar medidas e soluções que atendam a população”, disse. “E saímos da reunião com um pacto em que todos se comprometeram a deixar as disputas políticas de lado e priorizar o interesse da população. Quero dizer que foi unânime a posição das representações políticas de aceitar essa sugestão do presidente e vamos a partir de hoje incrementar um conjunto de reuniões buscando solucionar aquela situação”, disse.

A reunião em que o governo federal atuou como mediador foi a primeira vez em que o governador Paulo Dantas e o prefeito JHC se encontraram desde o final de novembro, quando foi anunciado o risco iminente de desabamento. Governo e prefeitura vêm atuando de maneira distinta para contornar a crise. Criaram seus próprios comitês de emergência, que não dialogam entre si e têm atuado de maneira desarticulada, o que chegou a gerar informações desencontradas sobre os riscos à população.

A área é explorada pela Brasken desde 1976, mas o afundamento do solo e o risco de rompimento das minas foi identificado em 2018. Mais de 65 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas, e os bairros da região se tornaram fantasmas. A partir de novembro, no entanto, o risco era considerado iminente, principalmente na chamada mina 18. No domingo passado, 10, a Defesa Civil de Maceió anunciou o rompimento da mina 18, na Lagoa Mundaú.

Segundo Rui Costa, a concordância em deixar de lado as disputas políticas não vai suspender as ações tomadas por ambos os lados. “Se a gente quer começar a conversar para resolver o problema, não tem como pressuposto ninguém retirar as iniciativas adotadas. Senão a gente não começa”, disse. “Cada um fica com suas ações do jeito que está, e vamos conversar”, completou o ministro.

