RS tem 39 mortos pelas chuvas; 32 mil pessoas tiveram que sair de casa

O número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul já chega a 39, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil do Estado às 18h desta sexta-feira, 3. As cidades com mais mortos são Gramado e Santa Cruz do Sul, ambas com quatro, mas outros 21 municípios também registraram vítimas fatais.

O levantamento mostra ainda que há 74 feridos, 68 desaparecidos e 32,2 mil pessoas retiradas de suas casas – 8.168 tiveram que ser levadas para abrigos. Mais da metade dos municípios do estado (265 de um total de 497) e 351 mil pessoas foram afetados de alguma forma pelas tempestades.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse que a situação ainda é crítica especialmente nas regiões central, vales e serra. Ele também fez um alerta para os moradores de Porto Alegre e região metropolitana, que podem ser atingidos nas próximas horas por causa da cheia do Lago Guaíba.

“Todos os sistemas de proteção estão sendo postos à prova por conta de um volume muito grande e persistente de água. Uma eventual ruptura pode causar uma onda, arrastando pessoas, ferindo, machucando e até colocando em risco a vida das pessoas”, disse.

Em Porto Alegre, capital do estado, o prefeito Sebastião Mello (MDB), determinou o esvaziamento do Centro Histórico da cidade depois que as águas do Guaíba transbordaram – o lago está próximo de atingir o recorde histórico de alta, que foi em 1941.

Barragens

O governo também monitora com preocupação a situação das barragens no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, ao menos quatro estruturas “estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento e já com ações de resposta em andamento”. Outras cinco estão com nível de atenção, condição na qual as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento.

Rodovias

As chuvas que atingem o estado provocam danos e alterações no tráfego de várias rodovias estaduais gaúchas. Nesta sexta-feira, o balanço do governo apontava 154 trechos em 68 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.