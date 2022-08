RS: Eduardo Leite tem 13 pontos de vantagem sobre Onyx, mostra Ipec

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-membros do Ibope, divulgou nesta segunda-feira, 15, sua primeira pesquisa eleitoral sobre a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.

O ex-governador Eduardo Leite (PSDB) lidera a corrida com 32% das intenções de voto. Ele é seguido pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (PL), que tem 19%. Abaixo dos dois estão o deputado estadual Edegar Pretto (PT), com 7%, e Luis Carlos Heinze (PP), com 6%, empatados na margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesa contra o líder tucano, no entanto, a maior rejeição na pesquisa: 32%. A de Onyx fica nos 18%, enquanto para o resto é de 6% para baixo. Além disso, 23% consideram a gestão do atual governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), ótima ou boa. Outros 17% consideram ruim ou péssima e 45% ficam no regular.

Vale lembrar que Vieira Júnior era o vice de Leite em 2018, mas assumiu o governo a partir da renúncia do tucano em março deste ano, quando Eduardo Leite tinha aspirações de concorrer a uma eleição nacional. A manobra errática obriga o candidato do PSDB a disputar a reeleição na condição de ex-governador.

Onyx, por sua vez, é o nome apoiado por Jair Bolsonaro (PL), mas divide votos com Heinze, outro simpático do presidente. E Pretto tem o apoio formal de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda que o o partido com o qual os petistas se aliaram nacionalmente, o PSB, tenha lançado seu próprio candidato.

Empatados com Pretto e Heinze, mas abaixo numericamente, ainda estão Vieira da Cunha (PDT), com 3%; Rejane de Oliveira (PSTU) e Roberto Argenta (PSC), com 2%; e Paulo Roberto (PCO), Ricardo Jardim (Novo) e Vicente Bogo (PSB), com 1%. Carlos Messala (PCB) não pontuou. São ainda 12% de brancos e nulos e 14% que não sabem ou não responderam.

O Ipec ouviu 1.008 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto por meio de entrevistas pessoais e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RS-08381/2022.

