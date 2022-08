Roseana Sarney investe R$ 200.000 na própria campanha a deputada

Candidata a deputada federal pelo Maranhão, a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) começa a pedir votos nesta terça-feira, 16, com um caixa de campanha recheado pelo seu próprio dinheiro. A filha do ex-presidente e ex-senador José Sarney fez um aporte de 200.000 reais em sua candidatura, conforme registros do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O dinheiro pingou no caixa eleitoral de Roseana por meio de uma transferência eletrônica efetuada na última quinta-feira, 11.

O dinheiro investido na campanha corresponde a apenas 1,2% do patrimônio declarado por Roseana Sarney à Justiça Eleitoral, no total de 15,7 milhões de reais. O limite legal para gastos de campanha a deputado federal é de 3,1 milhões de reais.

Depois de perder a eleição ao governo estadual em 2018, a ex-governadora, presidente do MDB no Maranhão, é a aposta de aliados no estado como “puxadora de votos”, ou seja, candidata de quem se espera uma votação expressiva, que ajude a eleger outros deputados da legenda.