Rosangela Moro sobre atos no DF: ‘Triste capítulo nos livros de história’

A advogada Rosangela Wolff Moro, deputada federal eleita pelo União Brasil em São Paulo, criticou duramente os bolsonaristas que produziram o espetáculo de quebradeira em Brasília no domingo, 8. “O dia de ontem entrará como um triste capítulo nos livros de história”, postou em suas redes sociais.

A futura parlamentar criticou em especial o vandalismo e apontou a principal consequência negativa dos atos: fortalecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Resultado do dia de ontem: patrimônio público destruído (que é de todos nós) e nos vamos pagar a reparação, pessoas foram e serão presas. Com a perda da razão, perdeu-se a legitimidade e Lula continua presidente”, disse.

Eleita com o voto da direita em São Paulo, parte dela bolsonarista, com um discurso contra o PT e contra a corrupção, ela ressaltou no final da publicação que “a direita não é arruaceira”.

Seu marido, o ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União-PR), derrapou na largada ao comentar os atos terroristas no domingo. Primeiro, apontou o dedo para Lula, o seu eterno e principal desafeto. “O novo governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados”, postou. Logo depois, tentou ser mais crítico com os bolsonaristas. “Protestos têm que ser pacíficos. Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições”.