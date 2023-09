Rosa Weber promove um ‘dia do indígena’ no STF antes de se aposentar

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai dedicar uma sessão inteira, a de quarta-feira, 20, ao julgamento de seis ações de interesse dos indígenas, entre eles o que discute se é constitucional ou não a fixação de um marco temporal para decidir se comunidades de povos originários têm direito à demarcação de uma área. A presidente da Corte, Rosa Weber, responsável pela definição da pauta, tenta destravar esses processos — parados há anos — antes de se aposentar, no início de outubro.

A primeira pauta da lista é a retomada do julgamento do chamado marco temporal, a tese que prevê que um território só pode ser demarcado se os povos indígenas comprovarem que já o ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O placar até o momento é de 4 votos a 2 pela inconstitucionalidade do dispositivo. Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso votaram contra o marco, enquanto Kassio Nunes Marques e André Mendonça foram a favor.

O julgamento sobre o marco temporal terá repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo STF valerá para todos os processos semelhantes no país. A discussão chegou ao STF com um recurso do Governo de Santa Catarina contra a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a comunidade indígena dos Xokleng, para reivindicar parte da terra Ibirama-La Klãno, no Alto Vale do Itajaí. Essa ação específica sobre a demarcação do território catarinense também será analisada pelos ministros na quarta.

Rosa Weber ainda incluiu na pauta a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5905, que vai decidir sobre a obrigatoriedade de consulta prévia aos povos indígenas para a realização de obras públicas próximas a seus territórios. A ex-governadora de Roraima, Suely Campos, questionou a constitucionalidade da medida em 2018, com a justificativa de que a exigência tem acarretado prejuízos estruturais ao desenvolvimento socioeconômico do estado.

Também está na lista a discussão sobre a terra Toldo Boa Vista, em Laranjeiras do Sul, no Paraná. A área é alvo de uma disputa judicial com fazendeiros da região, que conseguiram a anulação da demarcação na Justiça. Os Kaigang alegam que não foram ouvidos no processo e tentam no STF derrubar uma decisão de Moraes que rejeitou a ação rescisória proposta pela comunidade indígena.

A última pauta do dia discute os limites da Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, reivindicada por um fazendeiro. A Segunda Turma do STF anulou a demarcação em 2014, mas o ex-ministro Celso de Mello decidiu, monocraticamente, colocar o caso para julgamento do plenário, após recurso do Ministério Público Federal.

