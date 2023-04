Rosa Weber marca julgamentos de mais 200 acusados por atos golpistas

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou nesta segunda, 17, uma nova data para a continuidade dos julgamentos iniciais dos acusados pelos atos terroristas de 8 de janeiro. A partir da 0h do dia 25 de abril, duzentos denunciados pelas depredações ou financiamento dos atentados terão o futuro decidido. Caso os dez ministros votantes (Ricardo Lewandowski se aposentou) concordem com o indiciamento do Ministério Público Federal, as pessoas se tornarão rés e serão abertas ações penais.

“Considerando a fundamentada excepcionalidade do caso, acolho a solicitação apresentada pelo eminente ministro relator [Alexandre de Moraes] para inclusão do feito em sessão virtual extraordinária do Plenário desta Corte, com início no dia 25.4.2023 (à 00h00) e término no dia 02.5.2023 (às 23h59), podendo os advogados e procuradores apresentar sustentações orais até às 23h59 do dia 24.4.2023”, escreveu Weber.

Desde esta terça, 18, os primeiros cem acusados pelo MPF começaram a ser julgados. Moraes votou para que todos sejam convertidos em réus. A sessão, virtual, irá até a próxima segunda, dia 24.

Continua após a publicidade