Rosa abre os trabalhos do STF prometendo o ‘rigor da lei’ para golpistas

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, abriu o Ano Judiciário, na manhã desta quarta, 1º, assegurando que os golpistas que vandalizaram o prédio do tribunal serão punidos. “Assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que, uma vez erguida da Justiça a clava forte, sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei”, disse a ministra, sob fortes aplausos dos presentes.

Na sessão solene – a primeira no plenário do Supremo, totalmente reconstruído após as depredações causadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro –, estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A magistrada afirmou que “vândalos com total desapreço pela res publica” destroçaram bens públicos sujeitos a proteção especial, como mobiliários, tapetes e obras de arte, estilhaçaram vidraças, espelhos e luminárias, rasgaram retratos e livros, mas não conseguiram destruir a democracia. “Que os inimigos da liberdade saibam que, no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático permanece inabalável”, disse Rosa. Segundo ela, o resultado dos atos golpistas foi o “enaltecimento da dignidade da Justiça”.

“Não sabiam os agressores de 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal Federal, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados”, enfatizou.

Durante a sessão, também foi exibido um vídeo institucional da reconstrução da sede do STF (assista abaixo).