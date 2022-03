Romeu Zema lidera em MG, seguido por Kalil, diz Quaest

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera as intenções de voto no estado de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 18. Ele é seguido pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Os dois têm ampla vantagem sobre os demais potenciais candidatos testados pelo levantamento.

No primeiro cenário testado pelo instituto, Zema tem 34% dos intenções de voto e Kalil, 21%. Na sequência vêm André Janones (Avante), com 7%; o deputado Cleitinho Azevedo (Cidadania), com 6%; o senador Carlos Viana (MDB), com 5%, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), com 2%. O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), e o ex-deputado Miguel Corrêa (PDT) têm 1%. Brancos e nulos somaram 12%. Indecisos são 11%.

No cenário alternativo, com menos candidatos, Zema vai a 40% e Kalil a 26% dos votos. Carlos Viana tem 6% e Vittorio Medioli, 4%. Brancos e nulos ou indecisos somam 12% cada. Num terceiro cenário, o governador Zema tem 42%, Kalil, 28%, e Vittorio Medioli, 6%. Brancos/nulos e indecisos registram o mesmo patamar de 12%.

O cenário muda no confronto direto quando os dois favoritos para o governo mineiro são apresentados com um eventual apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Kalil, quando tem seu nome associado a Lula, sobe de 33% para 49% das intenções de voto. Já Zema, com o apoio de Bolsonaro, cai de 49% para 35%.

A pesquisa ouviu 1.480 pessoas de forma presencial entre os dias 11 e 16 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é o MG-00132/2022.