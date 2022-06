Romário e Molon têm empate técnico em disputa por vaga ao Senado no Rio

O senador Romário Faria (PL), está numericamente à frente na disputa pela vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas empatado tecnicamente com o deputado federal Alessandro Molon (PSB), segundo pesquisa feita nos dias 27 e 28 de junho pelo instituto Real Time Big Data e divulgada nesta quarta-feira, 29.

De acordo com o levantamento, Romário, que é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 19% das intenções de voto contra 14% de Molon — a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No limite da margem de erro, também está empatado com Molon o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), outro que conta com o voto do bolsonarismo para chegar ao Senado.

Na sequência, também empatados tecnicamente com Silveira estão o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB), com 5%; o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT), que tem 4%; e a professora Luciana Boiteux (PSOL), com 2% .

Marcelo Itagiba (Avante) tem 1%, e Ivanir dos Santos (PDT) não pontuou. Os votos brancos ou nulos são 26%. Outros 21% disseram que não sabem ou não responderam à pesquisa.

A pesquisa é uma boa notícia para Molon, que pleiteia ser o candidato de esquerda na chapa de Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo fluminense, que terá o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT, no entanto, exige que Ceciliano seja o candidato do grupo.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores por telefone e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RJ-00922/2022.