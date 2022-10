Rodrigo Garcia foi derrotado até em Tanabi, a sua cidade natal

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A derrota do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), na sua tentativa de reeleição foi bastante dura: o candidato, que lutava para manter uma hegemonia de 28 anos do seu partido no estado, teve apenas 18,40% dos votos válidos e chegou em terceiro, atrás de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

O maior golpe, no entanto, talvez tenha vindo de Tanabi, um colégio eleitoral pequeno no interior de São Paulo, de apenas 16.000 votantes, mas a cidade natal do governador, onde ele passou a infância e adolescência e onde vive boa parte de sua família. Lá ele também foi derrotado: teve 36,34% dos votos válidos contra 44,23% de Tarcísio e 18,34% de Haddad.

No geral, Rodrigo ganhou em apenas 52 das 645 cidades do estado. Tarcísio sagrou-se vitorioso em 500, inclusive São José dos Campos, onde diz ter domicílio eleitoral – lá ele teve 53,45% dos votos válidos contra 29,13% de Haddad e 13,98% de Rodrigo.

Haddad ganhou em 91 cidades, incluindo a sua cidade natal, São Paulo, onde teve 44,38% dos votos válidos.

E o mais curioso: Elvis Cezar (PDT), que teve 0,49% dos votos válidos no estado, venceu em duas cidades: Santana de Parnaíba (onde foi prefeito) e a vizinha Pirapora de Bom Jesus, ambas na Grande São Paulo.