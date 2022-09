Rodrigo Garcia critica Tarcísio após ex-ministro fazer elogio a Collor

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, partiu para cima do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), e criticou o aceno do adversário ao ex-presidente e senador Fernando Collor (PTB).

Em um vídeo, Tarcísio mandou “um abraço especial” a Collor, que é candidato ao governo de Alagoas, e seu vice, Leonardo Dias. “Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado. Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, já esteve na Presidência da República e deixou um grande legado”, afirmou.

“Não queremos o Collor, que confiscou o dinheiro dos brasileiros, dando palpite aqui em SP. Minha referência na gestão pública é o Mario Covas, e SP precisa de um governador independente”, rebateu Garcia, se referindo ao confisco da poupança durante a gestão de Collor, em 1990.

O tucano e o ex-ministro brigam por um lugar no segundo turno contra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), líder nas pesquisas eleitorais. Segundo levantamento do Datafolha divulgado ontem, o petista tem 36% no estado. Tarcísio tem 22% e Garcia, 19% — eles estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

