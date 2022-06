Rodrigo Garcia a PMs: polícia não vai fazer ‘cafuné na cabeça de bandido’

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), fez um discurso duro de combate à criminalidade durante a entrega de 27.500 pistolas a policiais militares nesta quarta-feira, 29, em mais um exemplo da postura incisiva que tem adotado em relação ao tema na campanha eleitoral.

“(O novo armamento) Não é para que o policial faça cafuné na cabeça de bandido, é para mostrar claramente para o bandido que, cometendo crime em São Paulo, será preso pela Polícia Militar. O bandido que reagir contra a polícia de São Paulo vai levar bala sim”, afirmou. Segundo ele, a polícia e o governo de São Paulo vão atuar para “proteger o cidadão de bem” e “dar segurança pública para as famílias paulistas”.

Além do discurso, Garcia tem investido e divulgado ações para melhorar a segurança pública no estado. Nesta quarta-feira, 29, por exemplo, ele anunciou que a Operação Sufoco, uma ofensiva desencadeada por seu governo desde abril, que aumentou o efetivo policial nas ruas, resultou na diminuição de 20% das ocorrências de roubos de celulares e no aumento de 70% no número de aparelhos telefônicos apreendidos.

O foco de Garcia na segurança pública tem endereço: a tentativa de seu adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), de explorar o tema da segurança pública, como deixou claro o candidato do bolsonarismo desde o início da pré-campanha.

Garcia e Tarcísio devem travar uma briga acirrada pelo voto do eleitor de centro e de centro-direita para ver quem se credencia para enfrentar o candidato da esquerda, provavelmente Fernando Haddad (PT), que hoje lidera as pesquisas – o ex-governador Márcio França (PSB) deve desistir.