RJ: Sem Crivella no páreo, Romário pula na frente em disputa pelo Senado

A desistência do ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tentará se eleger como deputado federal, ajudou o senador Romário Faria (PL) em sua tentativa de vencer as eleições para o Senado representando o Rio de Janeiro. Ao menos é o que mostrou a pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 23.

Romário lidera a disputa com 22% das intenções de voto. O deputado federal Alessandro Molon (PSB) está em segundo lugar com 15%, empatado na margem de erro de três pontos para mais ou para menos com Cabo Daciolo (PDT), que tem 10%, e Daniel Silveira (PTB), com 9%. Com esses dois ainda estão empatados tecnicamente Clarissa Garotinho (União Brasil), que soma 8%, e o deputado estadual André Ceciliano (PT), com 5%.

O cenário é mais favorável ao ex-jogador do que na pesquisa do mesmo instituto divulgada há um mês. Naquela oportunidade, quando Crivella ainda era cotado para o cenário, o pastor somava 12% dos votos. Molon liderava com 17% e Romário estava em segundo, com 16%. De lá para cá, as novidades foram a saída do ex-prefeito — que fez o senador crescer seis pontos e Silveira, mais um — e a entrada de Daciolo.

A conta fecha porque Crivella de fato disputava eleitores que se consideram de direita, e que também são o alvo de Romário. No entanto, o ex-jogador ainda divide votos de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) com Silveira — que pode ter sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na esquerda também há divisão de votos: Molon e Ceciliano buscam o eleitor que se identifica com os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Marcelo Freixo (PSB), candidatos à Presidência e ao governo fluminense.

Itagiba (Avante) fez 1% na pesquisa do Senado, enquanto outros candidatos não pontuaram. São 13% de brancos e nulos e 17% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 20 e 22 de agosto e cadastrou a pesquisa no TSE com o número RJ-06275/2022.