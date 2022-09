Rivais crescem e vantagem de Haddad é cada vez menor em São Paulo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A vantagem do ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo de São Paulo vai ficando cada vez menor, segundo levantamento feito entre os dias 4 e 8 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 9.

Segundo o levantamento, Haddad tem 31,2% das intenções de voto contra 25,2% o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 17,3% do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Haddad oscilou para baixo nos últimos dois levantamentos: ele tinha 33,2% em julho, depois passou para 32,4% em agosto e agora chegou aos 31,2% Já Tarcísio e Garcia fizeram movimento contrário. O ex-ministro tinha 22,5% em julho, atingiu 23,4% em agosto e agora tem 25,2%. O tucano foi de 14,0% para 15,6%, depois para 17,3%, no mesmo período.

Na sequência, aparece o deputado Vinicius Poit (Novo), com 1,3%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 11,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 10,8% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita de forma presencial com 1.880 eleitores de 76 municípios do estado e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-03599/2022.