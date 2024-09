Rio: por que a artilharia do PL vai mirar o candidato a vice de Paes

VEJA Mercado

A preocupação de Campos Neto com apostas online e entrevista com Fernando Camargo

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 27. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou algumas preocupações com as apostas online. Em coletiva do relatório trimestral de inflação, ele afirmou que o ticket médio de gastos com bets tem aumentado consideravelmente e que a maior parte das transações é realizada via Pix. O BC identificou um gasto total de 21 bilhões de reais no último mês de agosto. Campos Neto disse que a maior preocupação é em relação aos efeitos provocados no acesso ao crédito e à inadimplência. O chefe da autarquia ainda falou sobre juros e afirmou que uma alta de 0,5 ponto percentual da taxa Selic não foi considerada na última reunião do Copom. Ele ressaltou que o mercado de trabalho está apertado e que o crescimento econômico aumentou, sem dar pistas sobre os próximos passos da instituição. No campo corporativo, a Petrobras anunciou uma redução de 9% nos preços do querosene de aviação e abriu a porta para cortes na gasolina e no diesel. Em conversa com jornalistas, Magda Chambriard, presidente da estatal, afirmou que a avaliação dos preços é um trabalho permanente e que “quando entender que há espaço para corte, o fará”. De acordo com associações setoriais, os preços dos combustíveis no Brasil estão acima da chamada paridade internacional. Diego Gimenes entrevista Consegui o Fernando Camargo, gestor da Trópico Investimentos.