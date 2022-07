Rio: nova pesquisa mostra Castro com seis pontos a mais que Freixo

A nova pesquisa para o governo do Rio de Janeiro divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo instituto Real Time Big Data mostra que o governador Cláudio Castro (PL), que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), conseguiu aumentar a distância que o separa do seu principal adversário, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o instituto, Castro tem 30% das intenções de voto contra 24% de Freixo, um empate técnico no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença de seis pontos entre ambos é um pouco maior que a detectada pelo mesmo instituto na última pesquisa, divulgada em 29 de junho, que era de quatro pontos (26% a 23%).

Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), que tem 9% — ele tinha 10% em junho.

Quatro candidatos somam 1%: Paulo Ganime (Novo), Cyro Garcia (PSTU), Emir Laranjeira (PMB) e Felipe Santa Cruz (PSD) — este último já desistiu da candidatura e será vice de Rodrigo Neves. Eduardo Serra (PCB) não pontuou. Há ainda 14% de brancos e nulos e 19% que não sabem ou não responderam.

O instituto também testou um cenário do segundo turno no qual se enfrentam Castro e Freixo. Nesse caso, o candidato bolsonarista venceria por 40% a 31%, com 21% de brancos e nulos e 8% que não saberiam responder.

Rejeição

Um ponto que também pesa a favor do governador são as taxas de rejeição e de avaliação de sua gestão: 36% dizem que não votariam de jeito nenhum em Castro (mesmo percentual que desaprova o seu governo) e 44% dizem isso em relação a Freixo (mesmo índice dos que aprovam o governo estadual).

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 25 e 26 de julho, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-07420/2022.

