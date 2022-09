Rio: Cláudio Castro e Romário ampliam vantagem sobre Freixo e Molon

A nova pesquisa sobre as eleições estaduais do Rio de Janeiro divulgada nesta segunda-feira, 19, pelo instituto Real Time Big Data, mostrou um cenário positivo para os candidatos que são apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), tanto na disputa pelo governo quanto na corrida por uma vaga no Senado.

Em busca da reeleição ao Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro (PL) abriu doze pontos de vantagem sobre o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Ele tem 36% das intenções de voto, contra 24% de Freixo, que é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Castro aumentou a diferença que tinha na pesquisa do mesmo instituto divulgada em 23 de agosto. Naquela oportunidade, o governador liderava com 32%, enquanto Freixo pontuava 22%.

O levantamento também fez uma simulação de segundo turno entre Castro e Freixo. Nesse caso, o governador venceria por 47% a 34%, o que também representa um aumento da vantagem. Em agosto, o duelo ficava em 43% a 32% para Castro.

Entre os outros candidatos na disputa do primeiro turno, Rodrigo Neves (PDT) tem 8%, assim como em agosto, e demais não passam de 3%. São 10% de brancos e nulos (eram 13% em agosto) e 13% que não sabem ou não responderam (eram 16%).

Senado

Já na briga para representar os fluminenses em Brasília, o senador Romário Faria (PL), do mesmo partido de Cláudio Castro, cresceu de 22% para 27%, aumentando a sua vantagem de sete para treze pontos sobre o deputado federal Alessandro Molon (PSB), que aparece em segundo com 14% (tinha 15% em agosto).

Empatados tecnicamente com Molon estão o deputado federal Daniel Silveira (PTB) e Clarissa Garotinho (União Brasil), ambos com 10%, e André Ceciliano (PT), que tem 8%. Na margem também empata com Silveira, Clarissa e Ceciliano o candidato Cabo Daciolo (PDT), com 7%.

Outros candidatos não pontuaram. São também 12% de brancos e nulos (eram 13% há um mês) e 12% de indecisos (eram 17%).

O Real Time Big Data ouviu 1.200 eleitores entre os dias 16 e 17 de setembro e cadastrou a pesquisa no TSE com o número RJ-06910/2022.