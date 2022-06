Rio: Cláudio Castro e Marcelo Freixo estão empatados em disputa ao governo

O governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) estão empatados na disputa ao governo do Rio de Janeiro, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 30 de maio e 2 de junho e divulgado nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a pesquisa, Castro tem 23,2% das intenções de voto contra 21,4% de Freixo. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 8,0%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em um pelotão abaixo, surgem Emir Larangeira (PMB), com 2,6%; Felipe Santa Cruz (PSD), com 2,3%; Eduardo Serra (PCB), com 1,8%; Cyro Garcia (PSTU), com 1,7%; e Paulo Ganime (Novo), com 1,0%.

Entre os entrevistados, 24,7% afirmaram que irão votar em branco, em nenhum ou anular o voto e 13,2% não souberam ou não responderam.

Rejeição

Marcelo Freixo tem a maior rejeição: segundo a pesquisa, 45,7% dos entrevistados afirmaram que não votariam no deputado de jeito nenhum para o governo. Cláudio Castro é rejeitado da mesma forma por 36,3% dos eleitores, e Rodrigo Neves, por 35,8%.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores em 50 municípios do estado do Rio de Janeiro por meio de entrevistas pessoais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º RJ-05855/2022.