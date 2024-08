Ricardo Salles muda para o Novo e anuncia pretensão de concorrer ao Senado

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O partido Novo anunciou neste sábado que o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles deixou o PL de Jair Bolsonaro para fazer parte dos quadros da sigla. O parlamentar anunciou sua intenção de concorrer ao Senado em 2026 e criticou a participação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, na convenção que oficializou a candidatura de Mauro Tramonte à capital mineira.

Rumo ao Senado ! — Ricardo Salles (@rsallesmma) August 3, 2024

Salles foi um dos ministros mais fieis a Bolsonaro e tentou emplacar sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo, mas não teve o apoio do ex-presidente. O deputado chegou a despontar com mais de 15% das intenções de voto em pesquisas feitas ainda em 2023, mas em dezembro o PL cravou o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), pressionando Salles a recuar.

A movimentação desagradou o núcleo mais ideológico do bolsonarismo, que não vê em Nunes um candidato genuinamente da direita. O prefeito conta com o apoio do ex-presidente em busca da reeleição, mas tem se apresentado como líder de uma frente ampla com discurso mais moderado.

Zema e Kalil

Neste sábado, a convenção do Republicanos em Belo Horizonte que chancelou o nome de Mauro Tramonte na disputa pela prefeitura uniu dois nomes que, há dois anos, eram adversários: o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito Alexandre Kalil (recém filiado ao Republicanos). As duas siglas fizeram uma aliança para a disputa da capital mineira, mas a presença dos dois ex-adversários gerou desconforto entre a direita.

É impressionante como tem "sanguessuga" querendo se apropriar do capital politico de terceiros e ainda diz nas horas vagas que tem nojinho politico da direita.

Depois, jura de pé junto amor incondicional e a conduta se repete até a próxima foto.

Lamentável. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 3, 2024

O advogado e assessor pessoal de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, falou nas redes sociais sobre “sanguessugas” que estariam tentando “se apropriar do capital político da direita”. Salles divulgou um vídeo justificando que sua nova sigla, o Novo, fez uma aliança com o Republicanos do governador paulista Tarcísio de Freitas, e que Kalil apareceu depois desse compromisso ser firmado.

“Kalil se filiou semana passada, saiu do PSD e entrou no Republicanos, depois que a aliança estava feita”, disse o deputado. Ele defendeu que, na sua visão, a sigla deveria ter apoiado o deputado bolsonarista Bruno Engler (PL-MG), que também teve seu nome chancelado em convenção partidária neste sábado, 3.