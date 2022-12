Ricardo Salles ironiza intervenção militar e vira alvo de bolsonaristas

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, eleito deputado federal por São Paulo pelo PL, irritou o bolsonarismo nas redes sociais ao publicar um post na noite de quarta-feira, 28, ironizando a possibilidade de intervenção militar no Brasil, como pedem os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas portas de quartéis pelo país.

Ele publicou um par de pantufas na cor verde-oliva e com o símbolo do Exército e escreveu “Selva!”, uma referência ao grito militar de guerra.

“Não é hora disso. Deveria continuar seu silêncio”, escreveu um seguidor. “Por favor, não me faça me arrepender do meu voto!”, postou outro. “Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer conhecer o caráter de um deputado? Basta ser eleito”, afirmou outro usuário do Twitter. “Apaga que dá tempo”, aconselhou outro.

Ricardo Salles foi o quarto deputado federal mais votado na eleição deste ano, com mais de 640 mil votos, e vai estrear no Congresso. Discípulo do escritor Olavo de Carvalho, ele sempre foi considerado um dos bolsonaristas radicais na Esplanada dos Ministérios durante o governo Bolsonaro.

Nas redes sociais, ele tem mantido uma postura de oposição ao futuro governo Lula, criticando iniciativas como a PEC da Transição, mas tem evitado se comprometer com as manifestações golpistas do bolsonarismo.