Revés no Congresso mostra fragilidade de Lula, dizem aliados de Bolsonaro

“Ele é um desastre na articulação, trata mas não cumpre nada. Tem zero crédito com o Centrão. Essas pautas seriam minimizadas caso houvesse uma boa interlocução, mas não há”, diz um importante cacique aliado de Bolsonaro. O parlamentar assinala que o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE), tem uma relação boa com todas as bancadas e que atua “dentro do possível” para aparar as arestas mas que, sem o respaldo de Padilha, os trabalhos “não funcionam”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-PI), responsável por pautar os temas e conduzir acordos para votações na Casa, recentemente esteve às turras com Padilha, chegando a chamar o emissário do governo de “desafeto pessoal” e tecendo duras críticas à articulação do Planalto.

“Os líderes do Centrão só querem falar com o Rui Costa [ministro da Casa Civil]. Porque no Padilha ninguém confia mais”, diz o aliado bolsonarista.