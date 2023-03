‘Reunião muito positiva’, diz ministro mantido por Lula no cargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter no cargo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, alvo de desgastes desde que a imprensa noticiou irregularidades cometidas por ele no uso de voos da FAB e recebimento de diárias. Lula e Juscelino se reuniram na tarde desta segunda-feira, 6, no Palácio do Planalto.

Antes do encontro no Planalto, que também incluiu os ministros Alexandre Padilha (Relações Institicionais) e Rui Costa (Casa Civil), Lula havia declarado, a respeito de Juscelino, que “se ele não conseguir provar a inocência, não pode ficar no governo”.

Depois da reunião, o ministro foi ao Twitter e classificou como “muito positiva” a conversa com o presidente, na qual disse ter esclarecido o que chamou de “acusações infundadas” contra ele. O jornal O Estado de S. Paulo mostrou que em janeiro o ministro, filiado ao União Brasil, recebeu diárias e usou um jato da FAB para ir a São Paulo, onde assistiu a leilões de cavalos, alegando compromissos “urgentes”. Juscelino disse ter devolvido as diárias e publicou comprovantes de transferência em seu perfil na rede social.

Ainda segundo Juscelino Filho, ele tratou com Lula sobre a expansão do 5G, conectividade em escolas e outras ações da pasta. Ele disse que vai inaugurar ainda neste mês, ao lado do presidente, a Infovia 01, para ampliar o acesso à internet na região amazônica, entre Manaus (AM) e Santarém (PA).

Antes da definição de Lula pela permanência do ministro desgastado no governo, o União Brasil, sigla de Juscelino Filho, vinha pressionando o Planalto por sobrevida a ele no cargo. Embora ocupe três ministérios, o partido tem a maior parte de sua bancada em posição de independência em relação ao governo.

Sai há pouco do Palácio do Planalto, onde tive uma reunião muito positiva com o presidente @LulaOficial. Na ocasião, esclareci as acusações infundadas feitas contra mim e detalhei alguns dos vários projetos e ações do @mincomunicacoes. Temos muito trabalho pela frente! — Juscelino Filho (@DepJuscelino) March 6, 2023

