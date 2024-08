Retomada no RS: a dura cobrança de empresários a três ministros de Lula

Uma carta assinada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Claudio Bier, reivindica com veemência a dragagem de pontos críticos do Lago Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre. A Fiergs argumenta que, caso a obra não seja feita em breve para retomar a navegação, o Polo Petroquímico de Triunfo pode parar de operar em 30 dias porque está próxima do limite de estocagem. O documento foi enviado aos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, e Paulo Pimenta, responsável pela Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do estado.

“Não há mais tempo! É urgente que se encontrem caminhos para agilizar o início das obras da dragagem, principalmente nos canais do Furadinho, das Pedras Brancas e da Feitoria, onde já foram registrados encalhes de navios”, escreveu Bier. “A hidrovia gaúcha é parte essencial da atividade econômica do estado, comportando um intenso fluxo de produtos químicos, fertilizantes, madeira, celulose e gás liquefeito de petróleo (GLP)”.

A Fiergs sugere, portanto, que se faça uma contratação emergencial para liberar a navegação da hidrovia e alega que “não há mais tempo hábil para contratação de serviços de diagnóstico para posterior contratação de trabalhos de dragagem”. Apenas a Braskem, principal empresa que opera no local, é responsável por 4.500 empregos diretos e arrecadação bilionária de impostos.

A carta também foi encaminhada ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no RS, Hiratan Pinheiro da Silva; ao diretor-geral do Dnit, Fabricio de Oliveira Galvão, e ao diretor de Infraestrutura Aquaviária do Dnit, Erick Moura de Medeiros.

Continua após a publicidade

Recuperação lenta

Como mostrou a reportagem que estampa a capa da edição de VEJA que está nas bancas, a reconstrução do Rio Grande do Sul ainda não engrenou, mesmo depois de cem dias dos piores momentos das enchentes. Em parte, pela necessidade de reparação da infraestrutura, o que demanda obras demoradas. Em outra medida, pela burocracia considerada “dilacerante” pelo ministro Paulo Pimenta. O prefeito da capital, Sebastião Melo (MDB), criticou a demora das portarias que regulamentam a compra de imóveis, e o governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que a “regulamentação complexa” faz com que os recursos anunciados não sejam acessados de forma efetiva.

A dificuldade de acesso a verba destinada à reconstrução também faz coro no setor produtivo. Pedro Albite, CEO e fundador da O2, que gere as finanças de 75 empresas de pequeno a grande porte, diz que os negócios têm entrado em uma onda de recuperações judiciais decorrente da pandemia, processo que será reforçado com os efeitos da enchente, quando terminarem os períodos de carência dos empréstimos cedidos a preços baixos. “Você não consegue reestruturar as linhas (de crédito) subsidiadas. Depois da carência, você tem que pagar, não tem flexibilização do banco para entrar numa nova carência, numa nova negociação. Então, as empresas encaram uma realidade amarga, que é eu preciso agora cumprir aquilo que eu tomei lá atrás”, afirmou.

Alguns setores, como varejo e serviços, ainda respondem a uma demanda criada pela tragédia climática. Alimentos, produtos de limpeza, veículos, móveis e eletrodomésticos tiveram de ser recomprados. A recomposição, porém, contou com os auxílios governamentais pagos em parcela única, recursos de seguradoras e poupanças privadas. A indústria tenta se recuperar da pior queda da série histórica – em maio, caiu 26,2%. A agricultura não sabe definir como estará a fertilidade do solo que foi alagado e o turismo carece de visitantes diante de aeroportos e estradas fechadas. Diante deste cenário, o futuro da economia gaúcha é uma grande incerteza.