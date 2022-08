Ressabiados com ‘legado’ de Dilma, empresários ouvem Lula elogiar Mantega

Embora as más lembranças da política econômica do governo Dilma Rousseff motivem certa resistência do empresariado à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele não deixou de elogiar na Fiesp nesta terça-feira, 9, o ex-ministro Guido Mantega, que comandou a Fazenda em quatro dos seis anos do mandato da petista – até 2014, ano em que o país entrou em recessão.

Em sua fala, no momento em que defendia uma reforma tributária como uma das primeiras medidas de um eventual novo governo, Lula ressaltou o papel de Mantega em políticas que soavam como música aos ouvidos dos empresários: as desonerações da folha de pagamento e a concessão de isenções fiscais, principais motes da política econômica do primeiro mandato de Dilma.

“O Guido Mantega teve um papel muito importante no processo da desoneração da folha de pagamento de 56 setores da economia. Uma das coisas que o Guido paga o preço é que entre 2011 e 2015 foram desonerados 540 bilhões de reais em nome de isenção fiscal e desoneração. Acho que isso fez com que a economia brasileira não parasse de crescer e que a gente chegasse a 2014 com apenas 4,3% de desemprego”, lembrou Lula.