Repórter da TV Globo é esfaqueado e internado em estado grave em Brasília

O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, da TV Globo, foi esfaqueado na noite de quinta-feira, 14, por dois homens quando caminhava perto de sua casa, em Brasília. Ele foi socorrido pelos bombeiros, após pedidos de ajuda dos vizinhos, e encaminhado consciente, mas em estado grave ao Hospital de Base do Distrito Federal.

Nesta sexta-feira, 15, ele passou por várias cirurgias, segundo a TV Globo, no diafragma, estômago, pulmão e pâncreas. A maior preocupação era com o pâncreas, porque havia o risco da ocorrência de uma fístula (vazamento de líquidos) – em razão disso, os médicos colocaram um dreno. Ele passou também por cirurgia vascular no braço e ainda tem ferimentos leves na perna e pescoço.

Ainda segundo a TV Globo, o médico Renato Diniz Lins informou à família que o estado do jornalista é “grave, mas estável” e que ele foi transferido para a UTI, onde foi sedado e intubado e ficará sob observação médica por ao menos 48 horas. Segundo o médico, a gravidade do estado dele se dá mais em razão da quantidade de ferimentos do que da profundidade específica de algum deles.

O crime teria ocorrido por volta das 23h20. Ele estava perto de sua casa quando foi abordado por dois homens, que o esfaquearam na região do abdômen, braços e pernas. No local do crime foram encontradas a faca e a carteira do repórter, mas não o celular, que está desaparecido e desligado. Ninguém foi preso.