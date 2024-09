RenovaBR: escola de liderança política lança candidatos em 680 cidades

Em 2024, a escola de liderança política RenovaBR formou mais de 1.400 candidatos que disputam as eleições municipais para prefeito e vereador. São 680 cidades brasileiras, incluindo doze capitais, com nomes nas urnas ligados ao think tank que capacita alunos para a corrida eleitoral e promove eventos com lideranças partidárias para viabilizar candidaturas em todo o país.

A lista de candidatos treinados pela escola atravessa o espectro ideológico, com nomes que disputam cargos por 26 partidos da esquerda à direita. A principal legenda que promove os alunos do curso é o Novo, com 168 candidaturas, seguido por PSD (126), MDB (115) e PSB (108). Nas capitais, destacam-se campanhas como as de Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo), em São Paulo; Camila Jara (PT), em Campo Grande; e Duarte Júnior (PSB), em São Luís. além da vereadora Maryanne Mattos (PL), vice do favorito Topázio Neto (PSD) para a prefeitura de Florianópolis.

“A representatividade é um valor central dos nossos cursos, incluindo toda a diversidade de gênero, raça e ideologia”, diz Rodrigo Cobra, diretor-executivo do RenovaBR. O suporte aos candidatos inclui treinamentos em gestão pública, marketing de campanha, liderança comunitária e articulação política. Além dos titulares nas urnas, também são formados gerentes de campanha e gestores públicos.

‘Feirões partidários’

Outro lado do processo de preparação do RenovaBR é converter as matrículas, efetivamente, em candidaturas nas urnas. Para isso, a entidade organizou três “feirões partidários” em 2024, eventos em que dirigentes partidários se reuniram com potenciais candidatos para negociar campanhas e recursos.

Para o RenovaBR, é essencial manter as relações com os partidos e candidatos mesmo após o período das eleições. Atuante desde 2018, o think tank presta assessorias também na formação de gabinetes dos eleitos e tem parcerias para conectar ex-alunos a instituições nacionais e internacionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA).

“Nosso objetivo é oferecer todo o arcabouço de políticas públicas para preparar bons gestores, capazes de elaborar bons planos de governo e atuar no Legislativo e no Executivo”, explica Rodrigo Cobra.