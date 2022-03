Renata Abreu, presidente do Podemos, deixa Moro no vácuo

O ex-juiz Sergio Moro está preocupado pelo fato de não ter um candidato a governador para chamar de seu no maior colégio eleitoral do país, São Paulo. Seu nome era o deputado estadual Arthur do Val, que abandonou a disputa após o vazamento de áudios com declarações sexistas suas sobre as refugiadas da guerra na Ucrânia.

Isolado politicamente, sem a perspectiva de construir alianças e sem grandes quadros do partido no estado, Moro apelou à presidente do partido, Renata Abreu. Ao cumprimenta-la pelo Dia Internacional da Mulher, lançou a indireta: “Parabenizo a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos . Precisamos de mais mulheres em posições de liderança do País. Quem sabe no Governo de SP?”, insinuou o ex-juiz.

No Dia Internacional da Mulher, parabenizo a Deputada Renata Abreu, Presidente do Podemos (⁦@RenataAbreu1919⁩). Precisamos de mais mulheres em posições de liderança do País. Quem sabe no Governo de SP? pic.twitter.com/qwzlUKVNqo — Sergio Moro (@SF_Moro) March 8, 2022

Mais de dezessete horas depois, Renata Abreu, marcada no tuíte de Moro, não respondeu. Nem deixou uma curtida no post. E ela já publicou no Twitter depois disso. Nenhum outro político do Podemos também comentou a sugestão do ex-juiz