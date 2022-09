Renan, por enquanto, leva a melhor sobre Arthur Lira em Alagoas

A disputa entre os grupos do senador Renan Calheiros (MDB) e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), para ver quem comandará o governo de Alagoas a partir de 2023 está acirrada, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 16, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, o atual governador Paulo Dantas (MDB), candidato de Renan, tem 30,0% das intenções de voto contra 20,8% do senador Rodrigo Cunha (União Brasil), apoiado por Lira. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pouco atrás, mas empatado na margem de erro com Cunha está o ex-presidente Fernando Collor (PTB), com 18,9%. Em relação ao levantamento anterior, no entanto, Collor oscilou para baixo (tinha 22,6%), enquanto Cunha foi para cima (tinha 18,1%). Quem mais subiu, no entanto, foi Dantas, que tinha 25,1% no levantamento anterior.

Renan Filho favorito

Paulo Dantas era deputado estadual e assumiu o governo em maio deste ano após o titular, Renan Filho (MDB), renunciar para tentar o Senado – o estado não tinha vice, porque o ocupante do cargo, Luciano Barbosa, havia sido eleito prefeito de Arapiraca.

Na disputa pelo Senado, Renan Filho continua franco favorito: segundo a pesquisa, ele tem 50,3% das intenções de voto. Seu adversário mais próximo, o deputado estadual Davi Davino Filho — que é do PP de Arthur Lira –, tem 24,0

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.510 eleitores de 34 municípios de Alagoas entre os dias 10 e 14 de setembro e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº AL-01735/2022.