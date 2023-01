Renan Calheiros vira réu por calúnia e difamação contra Arthur Lira

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) virou réu pelos crimes de injúria, calúnia e difamação contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A queixa-crime foi aceita pela 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 16 de dezembro.

Lira entrou com a ação contra Renan em julho de 2022, após o senador acusá-lo de interferir politicamente na Polícia Federal durante uma operação que que mirou o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), aliado do senador e candidato à reeleição. O emedebista foi afastado do cargo em outubro, acusado de chefiar um esquema de funcionários fantasmas para desvio de verbas na Assembleia Legislativa, mas foi reeleito.

Em publicação nas redes sociais na época, Renan disse que seu estado “é vítima do uso político da PF e do abuso de autoridades” e que o superintendente da PF é “cabo eleitoral” de Lira. “A perseguição ao governador Paulo Dantas remonta a 2017, é da competência estadual. Foi parar no STJ por uma armação de Lira”, acrescentou.

Renan Calheiros e Arthur Lira já tinham uma relação conturbada. Em setembro, o senador fez um post em que acusou o presidente da Câmara de comprar depoimentos contra Paulo Dantas. “O Renan Calheiros entrou em desespero. Seu candidato ao governo de AL foi denunciado de fazer o mal feito pelo próprio pai, que acusou o filho de se envolver com gente acostumada a praticar corrupção”, respondeu Lira. O senador também trabalha contra a reeleição do deputado para a presidência da Câmara.