Renan Calheiros sofre um duro golpe de Arthur Lira em Alagoas

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) trava uma briga dura em Alagoas, seu reduto eleitoral, contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) – disputa essa que só deve terminar em Brasília em 2023, já que ambos disputam protagonismo nas duas principais candidaturas presidenciais (Renan com Lula e Lira com Jair Bolsonaro) com o objetivo de se cacifarem para a disputa do comando do Congresso.

Mas enquanto viajava a São Paulo com outros caciques do MDB para tentar ampliar o apoio do seu partido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Renan Calheiros sofreu um duro golpe eleitoral em sua terra natal.

Luciano Barbosa, prefeito de Arapiraca, a segunda maior cidade do estado, anunciou apoio à candidatura do senador Rodrigo Cunha (União Brasil), o candidato de Lira ao governo do estado. Pior: Barbosa é do MDB e era o vice de Renan Filho quando este era governador de Alagoas – ele deixou o cargo em 2020 exatamente para se eleger prefeito de Arapiraca.

Qualquer apoio em Alagoas é importante. Levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas no último dia 6 de julho mostra um empate triplo na corrida ao governo do estado. O candidato do grupo de Renan, o atual governo Paulo Dantas (MDB), tem 26% das intenções de voto contra 20% de Rodrigo Cunha e de Fernando Collor (PTB), o que configura um empate triplo dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.