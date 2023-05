Relator não vai endurecer as regras do arcabouço fiscal, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira, 12, que o relator do novo arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), não deverá incluir regras mais duras no texto da proposta — o próprio deputado tem indicado, no entanto, que o novo marco poderá ter gatilhos mais rígidos em caso de descumprimento da meta de resultado primário, por exemplo.

Durante evento na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Padilha foi questionado por jornalistas a respeito da possibilidade de o governo apoiar um texto mais “restritivo” do que aquele enviado pelo Executivo. As mudanças mais rígidas incluiriam a possibilidade de punição do presidente da República em caso de não cumprimento da meta e a diminuição das “excepcionalidades” do limite orçamentário. A exclusão de gastos como o Bolsa Família do novo teto é defendido por parte da base aliada de Luiz Inácio Lula da Silva e permitiria maior crescimento das despesas.

“O relator nas conversas com o governo, com a Fazenda, em nenhum momento tem trazido esses pontos ditos. O relator diz que vai manter o espírito da regra fiscal, que foi muito bem recebido na Câmara e no Senado”, afirmou o ministro. “É importante seguir as diretrizes do texto enviado pelo governo, porque elas fazem a combinação perfeita das responsabilidades fiscal e social. Sempre o Congresso pode ter sugestões, pode ser aprimorado, desde que siga essa diretriz”, declarou.

Deputados de partidos aliados a Lula — como PT, PSOL e PSB — têm defendido a flexibilização das regras do novo arcabouço fiscal, o que tem irritado membros do governo e da própria bancada petista. O líder do partido na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), afirmou na última quarta-feira, 10, que a sigla não faria emendas ao texto e que a orientação do Planalto é a não apresentação de emendas.

A investida da ala aliada “contrária” também vai de encontro aos planos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem se equilibrado para garantir ao Congresso e ao mercado que andará em consonância com a responsabilidade fiscal, a diminuição da dívida pública e o eventual controle da taxa de juros. Os partidos também têm proposto que os gastos federais sejam elevados em até 4,5% sobre o ano anterior — ante 2,5% que consta na proposta original enviada pelo Executivo.

Padilha afirmou ainda, nesta sexta, que há um ambiente “extremamente positivo” para aprovação do novo arcabouço no Congresso e que o relator deve apresentar, na próxima segunda-feira, 15, o relatório conjunto dos líderes. “Vamos continuar nossas atividades de diálogo para que a gente possa, na semana que vem, dar andamento à votação (…) no diálogo dos líderes da Câmara deverá ser determinado o calendário de votação para a nova regra”, declarou.

A apresentação do texto pelo relator estava prevista. inicialmente, para a última terça-feira, 9. Após indefinições com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), sobre o calendário e sem ter finalizado as conversas com demais bancadas de partidos para um consenso a respeito do texto, Cláudio Cajado adiou a apresentação para a próxima semana.

A preocupação maior do governo é garantir que o novo arcabouço esteja pronto antes de agosto, que é quando o Executivo encaminha as diretrizes para o orçamento do ano seguinte.