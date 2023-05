Relator encontra Alckmin e diz que texto da regra fiscal está quase pronto

Relator do novo arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA) afirmou nesta quinta-feira, 11, considerar “difícil” que o parecer sobre o projeto seja entregue ainda hoje. A apresentação estava prevista inicialmente para terça-feira, 9.

O parlamentar participou de reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e sinalizou que o relatório de sua autoria apenas será divulgado após a chegada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), dos Estados Unidos. A preocupação do relator gira em torno da previsão de calendário para que a proposta seja apreciada na Câmara, o que envolve, além do diálogo com Lira, conversas com lideranças partidárias. Cajado já esteve com bancadas do PL, PDSB-Cidadania e Podemos e, na próxima semana, deverá se encontrar com o PSD.

“Estou concluindo o relatório, ele ainda não está finalizado (…). Considero mais difícil [a entrega do parecer nesta quinta], mas vamos esperar o momento que o presidente Arthur Lira chegar (…). Espero que a gente consiga, até o final do dia, concluir os entendimentos”, afirmou após o encontro com Alckmin.

Entre os “entendimentos” que precisam ser afinados está a adoção de medidas de correção automática de despesas em caso de não cumprimento da meta fiscal do ano. O novo arcabouço estabelece limites para o crescimento das despesas governamentais, sendo de 0,6% a 2,5% acima da taxa de inflação, desde que não ultrapassem 70% do aumento total das receitas. No entanto, a possibilidade de bloqueio opcional de verbas ao longo do ano acendeu o alerta das consultorias Legislativa e de Orçamento da Câmara dos Deputados e gera preocupação no mercado.

Apresentado pela equipe econômica do governo no final de março, o arcabouço fiscal é a nova regra para contas públicas que deverá substituir o teto de gastos. O intuito do mecanismo é controlar as despesas públicas — sem tirar recursos de áreas como saúde e educação — e frear o aumento da dívida, de forma a eventualmente diminuir a taxa de juros.