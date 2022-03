STJ condena Deltan Dallagnol a indenizar Lula no caso do PowerPoint

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria, que o ex-procurador Deltan Dallagnol deve indenizar o ex-presidenteLuiz Inácio Lula da Silva em razão do episódio em que o então coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba fez uma exibição em PowerPoint na qual apresentava o petista no centro de um esquema de corrupção.

A decisão se deu por maioria (4 a 1), acompanhando o entendimento do relator, Luís Felipe Salomão, para quem o ex-procurador exorbitou de suas funções. Ele foi acompanhando pelos ministros Raul Araújo, Marco Aurélio Buzzi e Antônio Carlos Ferreira. Os ministros fixaram o valor da indenização em 75 mil reais, acrescidos de juros e correção monetária contada a partir da época dos fatos que deram origem à ação, em setembro de 2016.

“É imprescindível que a divulgação de oferecimento de denúncia se faça de forma precisa, coerente e fundamentada”, afirmou o ministro Salomão. “A espetacularização do episódio não é compatível com a denúncia nem com a seriedade que se exige da apuração destes fatos”, complementou, lembrando que, embora tenha reconhecido a prescrição, o Conselho Nacional do Ministério Público foi contundente em apontar o deslize funcional.

Lula pediu o pagamento de 1 milhão de reais por danos morais. A defesa do petista argumenta que houve abuso de autoridade de Deltan na apresentação da primeira denúncia contra o petista, relativa ao caso do tríplex do Guarujá, cujo processo rendeu a prisão do ex-presidente por 580 dias, mas cujas decisões acabaram sendo anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme observou Salomão em seu voto, o PowerPoint sequer tinha relação com a denúncia e Dallagnol usou expressões desabonadoras contra a imagem do ex-presidente.

A divergência foi aberta pela ministra Isabel Galotti, para quem o processo deve ser arquivado sem análise de mérito. Ela entendeu que Dallagnol não deveria figurar como parte da ação, pois ele atuou nas funções de Procurador da República. Ou seja, em seu entendimento, ação deveria ser movida contra a União.

O ex-procurador já havia sido denunciado pelo episódio no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), mas, depois de uma série de adiamentos, ele se livrou do julgamento disciplinar porque o órgão reconheceu a prescrição do caso. No processo por danos morais, a ação de Lula foi rejeitada na primeira e segunda instância da Justiça de São Paulo. Dallagnol argumentou que o PowerPoint foi apresentado para facilitar o entendimento do público em razão da complexidade da denúncia.

Em entrevista às Páginas Amarelas de VEJA, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, falou a respeito das ações em que Lula busca uma reparação contra as iniciativas da Lava-Jato — e um possível conflito de interesse entre o exercício da Presidência, caso ele se eleja, e a cobrança de uma indenização.

“Lula sempre se defendeu dentro da lei. Já existem requerimentos buscando a reparação, como a ação por dos danos morais no caso daquela apresentação com o famoso PowerPoint. Espero que todos esses casos estejam encerrados o mais breve possível. Ninguém está acima da lei, mas também não está abaixo. Não se pode privar ninguém de exercer um direito em razão do cargo que ocupa”, afirmou.