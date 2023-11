Relator da indicação de Dino ao STF prevê aprovação com 50 votos no Senado

Relator da indicação de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Weverton Rocha (PDT-MA) afirmou que o nome do ministro da Justiça deve ter pelo menos cinquenta votos no plenário do Senado. São necessários 41 para a aprovação.

“Eu acho que vamos sair com no mínimo cinquenta, que é um número tranquilo para passar no plenário. Achamos que ele pode chegar a 58 ou a 62. Tem colega senador que não vai votar nele, mas não tem porque ele não conversar com o colega”, disse Weverton em entrevista coletiva nesta terça-feira, 28.

A sabatina de Dino na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa está prevista para o dia 13 de dezembro. Depois, o nome dele segue para análise do plenário. O relator manifestou seu apoio ao atual ministro da Justiça e afirmou que está trabalhando para convencer os senadores que ainda não decidiram o voto. Dino também deve conversar com alguns parlamentares.

“Geralmente o relator aguarda a sabatina para fazer a sua declaração de voto, mas em um caso como esse, que está tendo muita especulação, é importante você sair e já falar. Eu irei apresentar o relatório falando sobre a sua vida vitoriosa, de plenos saberes jurídicos. Temos hoje muita tranquilidade em estar levando o relatório com a indicação para a aprovação no próximo dia 13 de dezembro”, declarou Weverton.

O senador, que já foi adversário de Dino em eleições no Maranhão, fez elogios a ele e exaltou sua carreira na política e no Judiciário. “O Maranhão todo está muito feliz de saber que nós vamos ter um representante maranhense, do Nordeste, na mais alta corte deste país”, afirmou.

