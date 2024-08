Rejeitados: em quem o eleitor de São Paulo não votaria de jeito nenhum

A menos de dois meses do primeiro turno das eleições municipais, o eleitorado de São Paulo ainda hesita sobre os dois candidatos que se enfrentarão na segunda rodada de votação. Um levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 8, indica dois empates técnicos: o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) dividem a liderança, enquanto o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o coach Pablo Marçal (PRTB) compartilham a segunda posição.

Por outro lado, a maior rejeição pelos eleitores paulistanos tem um alvo específico: Guilherme Boulos. Segundo a pesquisa, 28,2% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” no parlamentar do PSOL, aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta etapa, quando os participantes podem escolher múltiplos candidatos, o nome do deputado surgiu como o mais frequente.

Na sequência, aparecem como fora de cogitação pelo eleitor as figuras de Marçal (20,3%), Datena (20,1%) e Nunes (15,7%). Dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, o coach, o apresentador e o prefeito encontram-se tecnicamente empatados como o segundo nome mais rejeitado.

Mais contra do que a favor

Entre os quatro principais adversários na corrida eleitoral, somente o prefeito Ricardo Nunes tem intenções de voto (23,2%) maiores do que as rejeições. Em relação aos outros três, o desfavor entre o eleitorado supera a popularidade.

Além disso, isolando os nomes de Boulos, Datena e Marçal, o atual chefe do Executivo paulistano se embaralha em empate técnico com outros dois nomes como o terceiro mais rejeitado: o jornalista João Pimenta (PCO), considerado inviável por 12,6% dos eleitores, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), escolha impossível para 11,2% dos entrevistados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores em São Paulo entre os dias 4 e 7 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.