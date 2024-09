Rejeição a Marçal e Datena aumenta após cadeirada em debate na TV

A agressão física de José Luiz Datena (PSDB) em resposta às provocações de Pablo Marçal (PRTB) no debate promovido pela TV Cultura no último domingo, 15, custou a piora da percepção dos eleitores sobre os candidatos. De acordo com o levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 20, a rejeição do tucano subiu 1,9 ponto percentual enquanto a do coach aumentou 5,4 pontos percentuais, em uma semana.

Com o resultado, Pablo Marçal chegou a 37,9% de rejeição e se tornou o candidato mais rejeitado nas eleições paulistanas, ultrapassando Guilherme Boulos (PSOL), que é rejeitado por 34,8% dos entrevistados – a rejeição do psolista cresceu 0,5 ponto percentual. Já Datena é o terceiro mais rejeitado e agora tem 22,6%.

O percentual de entrevistados que não votariam em Ricardo Nunes (MDB) corresponde a 10,1%; Tabata Amaral (PSB), 9,1%; João Pimenta (PCO), 7,3%; Marina Helena (Novo), 6,9%; Bebeto Haddad (DC), 6,6%; Altino Prazeres (PSTU), 5,9%; e Ricardo Senese (UP), 5,5%.

O último levantamento do Paraná Pesquisas para as eleições de São Paulo entrevistou pessoalmente 1.500 eleitores entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para cima e para baixo e o grau de confiança é de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03057/2024.

Relembre o caso

No domingo passado, 15, durante o quarto bloco do debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, o clima que já estava acalorado chegou ao ápice da baixaria. Após ser acusado de assédio sexual, Datena golpeou Marçal com uma cadeira. O tucano foi expulso do programa, e o coach saiu de ambulância do Teatro B32, onde o programa foi gravado, para o Hospital Sírio-Libanês. Ele passou a noite na casa de saúde para tratar do “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”, conforme o boletim médico.

Depois do episódio, Datena e Marçal estiveram frente a frente em novo debate promovido pela Rede TV, que teve novas provocações. O tucano disse que não repetiria o ato: “Covarde apanha uma vez só”. Marçal comparou o comportamento de Datena ao de um orangotango. Um novo embate está marcado para a manhã desta sexta-feira, 20, quando o SBT promove mais um debate.