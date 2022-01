Região Sul tem vacinação igual à da Alemanha; Norte perde para o Sri Lanka

O Brasil completou um ano da campanha de vacinação contra a Covid-19 na segunda-feira, 17, com as marcas da desigualdade regional do país. Com dados defasados após um ataque hacker aos sites do Ministério da Saúde, em dezembro, que prejudicou o monitoramento de casos e da aplicação de vacinas durante semanas, o governo contabiliza ao menos 138 milhões de brasileiros totalmente imunizados.

A Região Norte, a mais pobre e com as populações mais isoladas do país, é onde foram aplicadas menos doses. A cobertura vacinal se assemelha aos níveis de países em desenvolvimento na América Central e na Ásia. Já os estados do Sul têm um patamar de imunização semelhante ao das maiores economias da Europa.

Entre todos os estados do Brasil, o Amapá tem a população com o menor percentual de vacinação completa. Só quatro em cada dez moradores tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. O problema se estende por toda a Região Norte, que tem a pior cobertura vacinal do país: só metade (51,9%) dos moradores está totalmente imunizada. O cálculo considerada a população total estimada de todos os estados, segundo a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O patamar de vacinação da Região Norte é semelhante ao de países como República Dominicana (52,4%), Barbados (50%), Tunísia (51,2%) e Laos (49,4%), segundo o levantamento do site Our World in Data. A região fica atrás do desempenho do Sri Lanka, que está entre as menores economias da Ásia, e vacinou mais de 64% da sua população.

São Paulo é o estado do Brasil com a maior parcela da população imunizada: quase 80% já receberam a segunda dose ou a dose única. O resultado coloca o território paulista à frente de países do Primeiro Mundo, como Nova Zelândia (76%) e Itália (75%). A média do Sudeste, porém, cai com resultados mais modestos de outros estados. Quando considerada toda sua população, o Espírito Santo atinge menos de 52% de habitantes totalmente imunizados.

O Sul é a região com a maior média no país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm, em média, 72,5% de sua população totalmente vacinada contra o coronavírus. A cobertura é semelhante em países como a Alemanha (72%) e Áustria (73%). Na União Europeia como um todo, a média de cobertura vacinal completa é de 70%, também de acordo com o Our World in Data.

O Brasil, com 68% da população totalmente imunizada, fica ligeiramente acima da média da América do Sul, que é de 65%.