Reeleito no PA, Helder usou avião da família do prefeito ‘rei do garimpo’

Atualizado em 10 out 2022, 16h27 - Publicado em 10 out 2022, 16h08

Reeleito governador do Pará ainda em primeiro turno, com impressionantes 70% dos votos, Helder Barbalho (MDB) percorreu o vasto território do estado durante parte da campanha a bordo de um avião King Air B300, matrícula PT-WSI.

Arrendada por 203.196 reais pela campanha de Helder, conforme declaração à Justiça Eleitoral, a aeronave pertence a Valmir Climaco de Aguiar Filho, um rapaz de 28 anos que vem a ser filho de Valmir Climaco de Aguiar (MDB), aliado do governador e prefeito de Itaituba (PA), conhecida como “cidade pepita” devido à forte presença do garimpo em seu território — origem de 81% de todo o ouro classificado como ilegal no Brasil em 2019 e 2020.

Empresário, madeireiro, proprietário de área de mineração, fazendeiro e dono de uma extensa ficha na Justiça, Climaco, o prefeito “rei do garimpo”, notabilizou-se por ter expandido sobremaneira a presença desse tipo de atividade na cidade em seus dois mandatos, como mostrou reportagem de capa de VEJA em abril. Já o filho dele é empresário, com participações em sociedade com suas irmãs em empresas com atuação em ramos como criação de gado, empreendimentos imobiliários, transportes e cargas.

Com dois motores turbohélice e capacidade para nove pessoas, o avião arrendado pela campanha de Helder Barbalho foi fabricado em 1997 pela Raytheon Aircraft e registrado em nome de Valmir Filho em janeiro deste ano. Segundo dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave só pode ser usada em serviços aéreos privados e não tem permissão para táxi aéreo.

Além do governador reeleito, outro candidato emedebista do Pará a usar um avião da família de Valmir Climaco foi o deputado federal reeleito José Priante, primo de Helder Barbalho. A campanha de Priante pagou cerca de 52.000 reais a Valmir Filho pelo arrendamento de um Beech Aircraft BE58, fabricado em 2001 e registrado em nome do dono em junho de 2022. A aeronave também não tem permissão para operação de táxi aéreo.

Prefeito ‘rei do garimpo’

Não há nenhuma ilegalidade na operação de aluguel do avião para o governador Barbalho, mas esse tipo de negócio mostra a grande proximidade entre políticos e empresários de garimpo na região. Sob a gestão de Valmir Climaco, o garimpo ganhou tamanho impulso que ocupa hoje em Itaituba uma área pouco maior do que a de uma capital como Curitiba. Graças a brechas oferecidas pela legislação estadual, o prefeito concedeu mais de 400 licenças para garimpeiras em sua gestão, como ele mesmo diz. A cidade tornou-se também a origem de 81% de todo o ouro classificado como ilegal no Brasil em 2019 e 2020 (6,3 toneladas de um total de 7,7), segundo estudo dos pesquisadores Raoni Rajão e Bruno Manzolli, da UFMG, em cooperação com o Ministério Público Federal.

Em 2020, quando se reelegeu, Climaco declarou à Justiça Eleitoral possuir 948.634 reais em bens, incluindo um avião Cessna estimado por ele em 250.000 reais e vários imóveis. Em junho, um vídeo que mostrava um iate de luxo de três andares sendo transportado por carretas movimentou as redes sociais dos moradores de Itaituba. O iate é de Valmir Climaco, que afirmou ao jornal paraense O Liberal que a embarcação vale 12 milhões de reais, foi construída em Manaus (AM), e está registrada em nome da empresa Porto Tapajós, que pertence à família dele.