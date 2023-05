Ratinho Júnior emplaca programa de concessão de 3 300 km de rodovias

Citado cada vez mais como um dos políticos que podem disputar pela oposição as eleições ao Palácio do Planalto em 2026, o governador Ratinho Júnior acaba de emplacar um vistoso projeto de concessões, justamente com ajuda do atual governo federal. O plano prevê a entrega de 3 300 quilômetros de rodovias estaduais e federais à iniciativa privada, tendo como contrapartida investimentos de 55 bilhões de reais nessa malha.

O acordo entre Ratinho Júnior e o presidente Lula foi assinado na tarde desta quarta-feira, 3, no Palácio do Planalto. Por ironia, enquanto o paranaense tem sido um dos líderes da leva de chefes de executivo estaduais dispostos a acelerar programas de privatização, o petista tem procurado brecar as principais iniciativas de desestatização em curso no país. Além da habilidade política que Ratinho Júnior demonstrou para vencer resistências, ele contou com o apoio na empreitada de Renan Filho, ministro dos Transportes.

Ratinho Júnior pode comemorar também o feito de ter resolvido um assunto que estava pendente há duas décadas no Paraná, estado que tem os pedágios mais caros do Brasil e algumas das estradas em pior situação. O acordo de concessões terá validade de trinta anos e um dos principais quesitos para um grupo privado vencer o leilão será o de oferecer a menor tarifa. Com isso, acredita-se que a redução no custo para os usuários será de pelo menos 30%.