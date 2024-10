Rachado, PSDB fica em cima do muro no berço eleitoral de Eduardo Leite

Quarto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, Pelotas vê a polarização nacional se repetir no segundo turno municipal. Fernando Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL) disputam a prefeitura da cidade natal do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). Posicionado no cenário nacional como uma alternativa a Lula e Jair Bolsonaro, em seu município, Leite e o PSDB preferiram ficar em cima do muro.

“O PSDB, mesmo sem unanimidade, mantém sua unidade. E nesse sentido, de forma consensual, libera seus filiados, simpatizantes e eleitores para exercerem o direito e o dever do voto no próximo dia 27 em Pelotas da forma que suas convicções e consciências o indicarem”, escreveu em nota o diretório pelotense tucano.

A falta de unanimidade foi exposta em uma reunião do partido no último dia 9. Enquanto a prefeita Paula Mascarenhas defendia o apoio ao ex-prefeito petista Marroni, Daniel Treziack, deputado federal com amplo apoio no município, quis que os tucanos firmassem aliança com Perondi.

Desde a eleição de Eduardo Leite em 2012, o PSDB governou Pelotas. Vice-prefeita no mandato de Leite, Paula Mascarenhas comandou o município por dois mandatos. Desta vez, o candidato da sigla, Fernando Estima, fez 20,9% dos votos, o que não foi suficiente para chegar ao segundo turno. Fernando Marroni, do PT, teve o apoio de 39,6% dos eleitores e Marciano Perondi, do PL, de 31,6%.

“É humano e, por isso mesmo, profundamente respeitável o desejo de mudança e a aspiração de tentar experimentar novos projetos”, disse a nota do PSDB. O comunicado também lamenta a pandemia e os eventos climáticos extremos que permearam os mandatos, critica a polarização nacional e a gestão do orçamento da União.

PL admite dificuldades

Espécie de cabo eleitoral regional, o deputado Luciano Zucco (PL), campeão de votos em 2022, tem se empenhado nas disputas nas principais cidades do estado. Ele destacou o desempenho do partido, que tem a vice de Sebastião Melo, que lidera as pesquisas nas capitais, mas admite dificuldades no berço eleitoral do governador. “Talvez a eleição mais delicada possa ser em Pelotas”, diz o parlamentar.

No interior, Scalco (PL) passou em primeiro lugar ao segundo turno e disputa contra o atual prefeito Adiló (PSDB) em Caxias do Sul, segundo maior colégio eleitoral do Estado. Situação semelhante ocorre em Canoas, terceira cidade com mais eleitores no Rio Grande do Sul, onde Airton Souza (PL) disputa o segundo turno com o candidato à reeleição Jairo Jorge (PSD).