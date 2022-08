Quem venceu o novo embate entre Rodrigo e Tarcísio na Justiça Eleitoral

O desembargador Jose Antonio Encinas Manfre, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), indeferiu um pedido de liminar solicitado pelo PSDB contra o candidato do Republicanos ao governo paulista, Tarcísio de Freitas. A alegação dos tucanos é que o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) divulgou nas redes sociais um gráfico que distorcia os números apresentados em uma pesquisa eleitoral.

Em julho, um levantamento da Quaest Consultoria mostrou Fernando Haddad (PT) liderando a corrida, com 38% das intenções de voto. Na sequência aparecem Tarcísio (15%) e Rodrigo Garcia (14%). Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, ambos estão tecnicamente empatados.

Nas divulgações de Tarcísio de Freitas, os gráficos o mostravam com 28 pontos, contra 17 pontos do postulante do PSDB. Esse cenário específico apontava as intenções de votos vinculadas ao seu respectivo padrinho político. Apesar de haver uma breve explicação sobre a ligação com outros nomes, o vídeo deu a entender que os dados eram gerais. Para os tucanos, o material deveria ser retirado do ar.

Porém, para o desembargador Manfre, não houve indução do eleitorado a erro, pois a pesquisa apresentava os dados obrigatórios, como datas, margem de erro e número de registro no TSE. Apesar de negar a liminar, o juiz não encerrou o processo, que seguirá tramitando na vara regional.