Quem são os principais candidatos a ocupar a poderosa cadeira de Lira

A próxima eleição para a presidência da Câmara dos Deputados ocorrerá só em fevereiro de 2025. Porém, como mostrou reportagem de VEJA desta semana, o poder do cargo, turbinado na gestão de Arthur Lira (PP-AL), já faz com que lideranças partidárias se movimentem nos bastidores para tentar assumir a cadeira.

Pelo menos três candidatos já colocaram seus nomes na mesa, todos com boas chances na disputa. Um dos principais cotados é o baiano Elmar Nascimento, líder da bancada do União Brasil e considerado o deputado mais próximo a Lira. Os dois mantêm uma relação de amizade, frequentam as casas um do outro e juntam as famílias nas datas comemorativas.

Além do peso desse apoio, Elmar tem a vantagem de integrar o maior bloco da Câmara, com nove siglas e 175 parlamentares. A liderança desse grupo é alternada e será ocupada pelo União nos meses antes da eleição — ou seja, estará nas mãos de Elmar a negociação de espaços como relatorias e cadeiras em comissões, que podem ser trocados por apoio na disputa.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, hoje vice-presidente da Câmara, não esconde sua ambição e também já iniciou a articulação para tentar chegar ao comando do Parlamento em 2025. Ele cogitou disputar a cadeira em 2021, mas retirou sua candidatura. A ideia agora é tentar atrair algumas alas do Centrão, além de fechar acordos com o PT e com o governo Lula.

Pereira integra o segundo maior bloco da Casa, com 142 deputados de quatro partidos, mas enfrenta um problema. O PSD, que integra o mesmo grupo e faz parte da base do governo, também lançou um pré-candidato: o deputado Antônio Brito.

A disputa ainda pode ter candidatos do PL e do MDB. No PL, um dos cotados é o líder da legenda na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), que, no entanto, desconversa. “O mais importante é conseguir um nome que unifique a bancada”, diz. No MDB, a aposta é no alagoano Isnaldo Bulhões.

Não faltam motivos para tanto interesse a mais de uma ano da eleição. O cargo é hoje um dos mais poderosos da República. Veja abaixo cinco motivos que tornam a cadeira de Lira tão valorizada.

