Quem são os parlamentares portugueses que protestaram contra Lula

Parlamentares do partido de extrema-direita Chega protestaram contra a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no parlamento português nesta terça-feira, 25. O petista fez um discurso em comemoração ao 49º aniversário da Revolução dos Cravos. Durante sua fala, os deputados levantaram placas com as frases “lugar de ladrão é na prisão” e “chega de corrupção”.

O presidente do parlamento, Santos Silva, do Partido Socialista, pediu respeito pelo líder brasileiro. “Chega de insultos, chega de envergonhar as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal“, disse. Lula falou à imprensa local após o ocorrido. “É a coisa mais natural da democracia. Mas eu, às vezes, lamento porque as pessoas quando não têm uma coisa boa para fazer e aparecer, fazem essa cena de ridículo”.

O Chega foi fundado em 2019 e se define como um partido “conservador, liberal e nacionalista”. É a terceira maior força do Parlamento, com doze deputados — o maior é o Partido Socialista, com 120. O protesto contra Lula já vinha sendo organizado há alguns dias. No site da agremiação, há um banner com a foto do presidente brasileiro, a data e horário da manifestação e a frase “Não queremos Lula em Portugal”.

Fundador do partido, o deputado André Ventura é um grande crítico do petista. “Nesta manhã histórica, podem estar todos contra nós, mas a corrupção não passará! Não cedemos um milímetro!”, escreveu no Twitter nesta manhã. O líder de extrema-direita se candidatou à presidência de Portugal em 2021, mas acabou derrotado em terceiro lugar. É conhecido por suas declarações machistas, xenofóbicas e discursos anti-imigração.

Em 2019, por exemplo, ele publicou em sua conta no Twitter: “Quantos paquistaneses vão ter de cortar a cabeça de mais mulheres para percebermos o real perigo que esta vaga onda islâmica significa para a Europa?”. Ventura também foi condenado por “ofensas ao direito à honra” após uma declaração racista contra os integrantes de uma família da comunidade da Jamaica, em Lisboa, a quem chamou de bandidos.

Além de Ventura, são ligados ao Chega os parlamentares Bruno Nunes, Diogo Pacheco de Amorim, Filipe Melo, Gabriel Mithá Ribeiro, Jorge Galveias, Pedro Frazão, Pedro Pessanha, Pedro Pinto, Rui Afonso e Rui Paulo Sousa. O grupo tem apenas uma mulher, a deputada Rita Maria Matias, de 23 anos — a mais jovem do parlamento português.