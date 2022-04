Quem são os mais fortes candidatos a vice-governador em São Paulo

Com a saída de João Doria (PSDB) do posto de governador e a demissão do agora ex-ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) para disputar o posto, começam a ficar mais claras as candidaturas ao governo de São Paulo neste ano. O PT irá com Fernando Haddad, que por ora lidera as pesquisas de intenção de voto; o PSDB terá o atual governador, Rodrigo Garcia, e o ex-ministro será a linha de frente do presidente Jair Bolsonaro no estado mais rico do país.

As três chapas buscam nomes que tentam mitigar eventuais fraquezas que os titulares possam ter junto a parte do eleitorado. Haddad, por exemplo, tem a dificílima missão de fazer a esquerda vencer no estado, o que nunca aconteceu devido especialmente ao fato de que o eleitorado do interior é historicamente conservador. Para isso, sua equipe vem cogitando o nome do ex-prefeito de Campinas e ex-presidente da Frente Nacional de Prefeitos Jonas Donizette (PSB), nome profundamente ligado ao do governador Geraldo Alckmin e que poderia agradar a esse público.

No caso de Tarcísio, sua fragilidade maior, que já vem sendo explorada pelos adversários, é o fato de que o candidato a governador de São Paulo é um carioca que teria pouca familiaridade com a cultura local. Nesse caso, o nome que vem sendo aventado é um dos maios longevos líderes da indústria paulista, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf, que deixou o posto no ano passado após quase dezessete anos de mandato. Skaf, que era do MDB, se filiou ao Republicanos na semana passada.

Já o atual governador buscou não necessariamente um nome que poderia remediar uma fragilidade detectada pelas pesquisas internas de seu partido, mas sim reforçar uma das virtudes da atual gestão. Rodrigo Garcia vem trabalhando pelo nome do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, que trabalhou como secretário da Fazenda de Doria e é tido como o responsável por medidas adotadas pela atual gestão que evitaram que o PIB do estado caísse tanto quanto caiu o indicador do país durante a pandemia e que garantiram um crescimento maior do que a média nacional no ano passado. Meirelles se filiou ao União Brasil, que em São Paulo apoiará Garcia.