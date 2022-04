Quem são os maiores defensores de Daniel Silveira nas redes sociais

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) será julgado nesta quarta-feira, 20, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em uma ação penal na qual responde por ameaças aos ministros da Corte e incitação de animosidade entre as Forças Armadas e instituições da República, entre eles o próprio tribunal.

As prévias indicam que a maioria dos ministros concordará com a condenação de Silveira, proposta pelo relator Alexandre de Moraes. No entanto, o parlamentar, que é um dos bolsonaristas radicais do Congresso, conta com o apoio de boa parte da base governista, principalmente aquela composta pelos simpatizantes mais radicais do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Neste dia do julgamento, vários desses bolsonaristas foram às redes sociais para demonstrar solidariedade a Silveira. Foi o caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente da República, que criticou Moraes por ter multado o advogado de Silveira em razão de um suposto abuso do direito de recorrer no caso.

Outra que se manifestou foi a deputada federal Bia Kicis (PL-DF). “Hoje pode ser um dos dias mais tristes da nossa tão combalida democracia”, escreveu a parlamentar em sua rede social, onde também colocou a hashtag #ForçaDaniel.

Nos últimos dias, tem sido crescente as críticas desse grupo ao julgamento no STF. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), outra bolsonarista raiz, chamou as decisões de Moraes relacionadas à ação penal de “inconstitucionais”. Filipe Barros (PL-PR) foi mais um parlamentar aliado do governo que, nas últimas semanas, falou nas redes sociais e no plenário em defesa de Silveira.